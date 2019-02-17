Воры обокрали дом К.-П. Боатенга, пока игрок находился на матче с «Вальядолидом»

Дом полузащитника «Барселоны» Кевина-Принса Боатенга обокрали, сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, злоумышленники проникли в дом 31-летнего ганского футболиста и вынесли драгоценности, в то время как игрок находился на матче 24-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (1:0). Ущерб, нанесённый Боатенгу, оценивается в € 300 тыс.



Боатенг перешёл в «Барселону» из «Сассуоло» на правах аренды в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне ганский полузащитник принял участие в одном матче за каталонскую команду в испанской Примере, однако не сумел отметиться результативными действиями. «Барселона» набрала 54 очка в 24 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.