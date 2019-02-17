Мората: «Атлетико» будет бороться за победу в Примере и Лиге чемионов

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората дал комментарий после выездного матча 24-го тура испанской Примеры с «Райо Вальекано» (1:0).

«Мы одержали важную победу. Это может показаться лёгкой задачей, но обыграть «Райо Вальекано» на выезде непросто. Мы сделали это, и очень рады.

В матче Лиге чемпионов нам предстоит сыграть с отличной командой. Мы уважаем «Ювентус». Безусловно, соперник тоде относится к нам с уважением. Это будет отличная игра.

«Атлетико» участвует в Примере и Лиге чемпионов. Мы будем бороться за победу во всех турнирах», — приводит слова Мораты Marca.

«Атлетико», набрав 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский клуб проведёт на своём поле 20 февраля.