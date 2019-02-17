В Иране не показали матч «Аугсбург» — «Бавария» из-за экипировки женщины-арбитра

Иранское телевидение не показало ранее запланированную трансляцию матча 22-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» — «Бавария» (2:3), сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.



По информации источника, причиной отмены трансляции стало назначение на матч в качестве арбитра Бибианы Штайнхаус. Отмечается, что на иранском телевидении запрещено показывать женщину в шортах. Напомним, Штайнхаус является первой женщиной-арбитром в истории чемпионата Германии. Она работает на матчах Бундеслиги с 2017 года.



Ранее сообщалось, что иранское телевидение подвергло цензуре эмблему «Манчестер Юнайтед». Руководство телеканала посчитало недопустимым изображение дьявола на эмблеме английского клуба в связи с религиозной цензурой, принятой в стране.

Иранский телеканал подверг цензуре эмблему «Манчестер Юнайтед»