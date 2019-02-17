Мальдини: многие сравнивают Пёнтека с Шевченко, но есть только один Шева

Директор по стратегическому развитию «Милана» Паоло Мальдини после матча 24-го тура итальянской Серии А с «Аталантой» (3:1) рассказал, как относится к сравнению форварда Кшиштофа Пёнтека с экс-игроком «Милана» Андреем Шевченко.



«Многие сравнивают Пёнтека с Андреем Шевченко, но есть только один Шева. Кроме того, Шева приехал в своё время, чтобы присоединиться к и без того сильной команде. Он стал дополнительным усилением, позволившим добиться отличных результатов.



Пёнтек делает невероятные вещи, но он пришёл в непростые для клуба времена. Если он приведёт нас к новым высотам, мы будем счастливы. Наша цель — дать клубу и игрокам ощущение прочной основы. Это долгий процесс, но команда слушает тренера и учится на своих ошибках», — приводит слова Мальдини Football Italia.

Два красивых гола Пёнтека — в видеообзоре матча «Аталанта» — «Милан»