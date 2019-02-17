Погба: стараюсь передать опыт парням из академии «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сказал, что хочет вдохновить молодых игроков из академии клуба стать новым «Классом 92».

«Стараюсь делиться опытом с младшими, потому что у меня был шанс сыграть на чемпионате мира, я был в финале Лиги чемпионов и финале Лиги Европы. Хочу передать это молодым парням. Поколение Бекхэма, Скоулза, Батта, Гари Невилла — это культура «Манчестер Юнайтед».

Когда приходишь из академии, хочешь играть в первой команде и делать большие вещи. Сейчас у нас есть Маркус Рашфорд, всё ещё очень молодой, но талантливый игрок топ-уровня, я и Джесси Лингард. Вместе мы играем уже немало лет.

Однажды услышал, что в этом клубе нет возраста. Если молодой футболист готов играть, он получит возможность проявить себя. Вот так. Это «Манчестер Юнайтед». В этом клубе у тебя будет шанс.

Молодые игроки могут прийти и проявить себя, получить удовольствие, а затем стать топ-футболистами в первой команде», — приводит слова Погба The Sun.