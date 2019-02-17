«Милан» ведёт переговоры о трансфере форварда «Ренна» Сарра

«Милан» заинтересован в приобретении сенегальского нападающего «Ренна» Исмаилы Сарра, сообщает La Gazzetta dello Sport.



По информации источника, накануне представители миланского клуба встретились с агентом 20-летнего сенегальского футболиста. «Милан» намерен завершить трансфер Сарра в летнее трансферное окно.



Сарр перешёл в «Ренн» из «Меца» в 2017 году за € 17 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24 матчах в составе «Ренна» во французской Лиге 1, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. Также Сарр выступает за национальную команду Сенегала с 2016 года.



«Милан» набрал 42 очка в 24 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнования является туринский «Ювентус».