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«Милан» ведёт переговоры о трансфере форварда «Ренна» Сарра

«Милан» ведёт переговоры о трансфере форварда «Ренна» Сарра
Футбол / Италия

«Милан» заинтересован в приобретении сенегальского нападающего «Ренна» Исмаилы Сарра, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, накануне представители миланского клуба встретились с агентом 20-летнего сенегальского футболиста. «Милан» намерен завершить трансфер Сарра в летнее трансферное окно.

Сарр перешёл в «Ренн» из «Меца» в 2017 году за € 17 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24 матчах в составе «Ренна» во французской Лиге 1, забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. Также Сарр выступает за национальную команду Сенегала с 2016 года.

«Милан» набрал 42 очка в 24 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнования является туринский «Ювентус».

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