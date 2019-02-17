Джан: сейчас самая интересная Лига чемпионов за последние годы

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан признался, что считает нынешний розыгрыш Лиги чемпионов самым интересным за последнее время.



«Мы взволнованы перед матчами, а не обеспокоены. Думаю, у „Ювентуса“ есть всё, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Да, это сложный турнир, его трудно спланировать. „Атлетико“ — один из сильнейших соперников, команда играет в агрессивный футбол. Это усложняет жизнь их оппонентам.



«Барселона» и «Реал» только сейчас выходят на пик формы. «Ливерпуль» был в финале турнира в прошлом сезоне. Однако следует обратить внимание на «Баварию» — команда набирает форму. А есть ещё «Манчестер Сити», «ПСЖ» и мы. Я бы сказал, это самая интересная Лига чемпионов за последние годы", — приводит слова Джана Tuttosport.

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