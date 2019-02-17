Назначены арбитры на матчи «Лион» — «Барселона» и «Ливерпуль» — «Бавария» в ЛЧ

Стали известны арбитры, которые будут работать на матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» — «Барселона» и «Ливерпуль» — «Бавария», сообщается на официальном сайте организации. Обе встречи состоятся 19 февраля и начнутся в 23:00 мск.



Первый матч «Лиона» с «Барселоной» обслужит смешанная бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром. Ассистентами главного арбитра станут Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Видеопомощником рефери назначен Данни Маккели из Нидерландов. В качестве его ассистента выступит голландец Камфус Йохем. Четвёртый рефери — Халис Эзкахья.



Игру мерсисайдцев с «Баварией» обслужит бригада судей из Италии во главе с Джанлукой Рокки. Ассистенты главного арбитра — Филиппо Мели и Маттео Пассери. В роли видеопомощника рефери выступит Массимилиано Иррати. Его помощником станет Марко Гвида. Четвёртый рефери — Паоло Валери.