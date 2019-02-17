Экс-хавбек «Спортинга»: Роналду никогда не хотел прекращать тренироваться

Бывший футболист Тонито рассказал о тренировках нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, с которым вместе выступал за лиссабонский «Спортинг».

«Криштиану был ребёнком, но таким, как сейчас: скромный, амбициозный, решительный и настоящий профессионал. Я отвозил его на тренировки и забирал обратно домой. Мне приходилось часами ждать Роналду на тренировочной базе, потому что он никогда не хотел уходить. Я стучал в окно спортзала и говорил: «Давай, Криштиану, хватит, уже поздно!» — приводит слова Тонито La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Роналду забил 19 мячей и отдал 8 результативных передач в 24 матчах.

«Ювентус», набрав 66 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии.