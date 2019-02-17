Бензема стал вторым французом, сыгравшим 300 матчей в Ла Лиге

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Реал» принимает «Жирону». Встреча проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. К перерыву подопечные Сантьяго Солари выигрывают со счётом 1:0.



Это 300-й матч в Ла Лиге нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема. Таким образом, Бензема стал вторым французским футболистом, кому покорилась подобная отметка в чемпионате Испании. Первый — форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, на его счету на данный момент 308 матчей в Ла Лиге.



Бензема стал игроком мадридского «Реала» в 2009 году. В нынешнем сезоне 31-летний французский нападающий принял участие в 23 матчах за «Реал» в чемпионате Испании, забил 10 мячей и отдал три результативные передачи.