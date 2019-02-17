«Жирона» первой в сезоне набрала очки в гостях у «Барселоны» и «Реала»

«Жирона» обыграла «Реал» в матче 24-го тура испанской Примеры. Встреча команд состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



Таким образом, «Жирона» стала единственной командой, набравшей очки, играя на стадионах «Реала» и «Барселоны», в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. Напомним, в матче 5-го тура испанской Примеры «Жирона» сыграла вничью с «Барселоной» со счётом 2:2 на стадионе «Камп Ноу».



«Жирона» набрала 27 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» (45) располагается на 3-м месте в таблице испанской Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 54 очка в 24 матчах Примеры.

«Реал» потерпел первое поражение в шести матчах Примеры, проиграв «Жироне»