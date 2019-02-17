Рамос — первый игрок в истории Примеры, получивший 20 красных карточек

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос был удалён с поля в домашнем матче 24-го тура испанской Примеры с «Жироной» (1:2). Защитник получил первую жёлтую карточку на 64-й минуте, вторую — на 90-й.

Для Рамоса это удаление стало уже 20-м в матчах чемпионата Испании. Как сообщает Squawka, ни один игрок в истории Примеры не получал красных карточек больше, чем 32-летний капитан мадридцев.

Во всех турнирах за карьеру Серхио получил 25 красных карточек в составе «Реала».

Видео доступно на «Чемпионате».

«Жирона» прервала победную серию «сливочных» в чемпионате Испании, которая состояла из пяти матчей. Мадридская команда, набрав 45 очков, занимает третье место в турнирной таблице испанского первенства.