«Фиорентина» разгромила СПАЛ в гостевом матче Серии А

В матче 24-го тура чемпионата Италии СПАЛ принимал «Фиорентину». Встреча состоялась на стадионе «Паоло Меацца» в Ферраре и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.



На 36-й минуте счёт открыл нападающий СПАЛа Андреа Петанья. В конце первого тайма ответный гол в ворота хозяев забил полузащитник «Фиорентины» Эдмилсон Фернандеш. На 79-й минуте главный арбитр встречи назначил в ворота СПАЛа пенальти, который успешно реализовал хавбек гостей Жордан Верету. Третий гол «Фиорентины» на свой счёт записал нападающий Джованни Симеоне. До разгромного счёт довёл полузащитник «Фиорентины» Жерсон.



«Фиорентина» набрала 35 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. СПАЛ (22) — на 15-м месте в таблице итальянской Серии А. Лидером соревнования на данный момент является «Ювентус».

