Агуэро: хочу, чтобы «Манчестер Сити» вошёл в историю, мы способны выиграть всё

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро считает, что команда способна в нынешнем сезоне выиграть английскую Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок английской лиги, а также Лигу чемпионов.

«Если на этой стадии сезона у команды всё ещё есть возможность завоевать четыре трофея, значит, у неё всё отлично. Надеюсь, это случится. Я амбициозен, всегда стремлюсь к высоким целям.

Знаю, ранее это ещё никому не удавалось. Хочу, чтобы наша команда вошла в историю, а я забил голы во всех финалах. Считаю, этот «Сити» способен выиграть всё. Это наша задача.

Я очень счастлив в «Манчестер Сити». Сейчас даже не думаю об уходе. Отличный клуб, всегда заботится о своих игроках. Так было с первого дня, когда я приехал сюда, и до сих пор ничего не изменилось.

Не знаю, что буду делать после завершения карьеры игрока, но точно хочу остаться в мире футбола. Сейчас главная задача — выигрывать титулы вместе с «Сити» каждый сезон.

Моя статуя возле стадиона «Этихад»? О, даже не знаю. Думаю, буду смотреться очень странно. Возможно, это уже слишком. Но такие вещи зависят не от меня. Хочу завоёвывать трофеи и забивать голы», — приводит слова Агуэро Mirror.