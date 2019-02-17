«Вильярреал» — «Севилья»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 17 февраля, на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» состоится матч 24-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» — «Севилья». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Луис Гонсалес Гонсалесом. В качестве ассистентов главного судьи выступят Рубен Бесерриль Гомес и Игнасио Рубио Паломино. Резервный рефери — Джанлука Аурельяно.



«Севилья» набрала 37 очков в 23 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вильярреал» (20) — на предпоследнем, 19-м месте в таблице испанской Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 54 очка в 24 матчах.



Прямая видеотрансляция матча «Вильярреал» — «Севилья» на «Чемпионате».