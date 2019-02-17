Солари: у «Реала» по-прежнему есть шансы на успех в трёх турнирах

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал домашнее поражение своей команды в матче 24-го тура чемпионата Испании с «Жироной» (1:2).

«Мы действовали недостаточно решительно в атаке, но не решили исход матча в первом тайме, хотя у нас были моменты. Во втором тайме нам не хватало энергии, мы хотели забить, но у нас не получилось. Соперник провёл хороший второй тайм, прессинговал и играл рискованно.

Мы были уставшими после серии сложных матчей и поплатились за то, что потратили много сил.

Проиграна ли чемпионская гонка? Мы должны продолжать бороться. У нас по-прежнему есть шансы на успех в трёх турнирах", — приводит слова Солари AS.

После матча «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на девять очков.