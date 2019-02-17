Одриосола: «Реалу» в матче с «Жироной» не хватило уверенности в своих силах

Защитник «Реала» Альваро Одриосола прокомментировал результат матча 24-го тура испанской Примеры с «Жироной». Встреча, проходившая на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Мы провели хороший первый тайм, у нас были моменты, чтобы выйти вперёд и обеспечить нужный результат.

Наверное, нам не хватило уверенности в собственных силах. Когда ты играешь за «Реал», нужно всегда выкладываться на 200 процентов.

Не стоит искать оправдания из-за сложного календаря. Но мы продолжаем играть во всех трёх турнирах, это важно», — цитирует Одриосолу El Chiringuito.

«Жирона» прервала пятиматчевую победную серию «сливочных» в чемпионате Испании. У «Жироны» это первая победа в последних 11 встречах Примеры.



«Реал», набрав 45 очков, занимает третье место в турнирной таблице испанского первенства, «Жирона» (27) — на 15-м.