«Валенсия» — «Эспаньол»: Черышев сыграет в стартовом составе хозяев

Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Эспаньола» в матче 24-го тура чемпионата Испании, которые сыграют сегодня, 17 февраля.

В основе хозяев сыграет российский полузащитник Денис Черышев.

«Валенсия»: Нето, Васс, Гарай, Ронкалья, Гайя, Парехо, Коклен, Черышев, Ф. Торрес, Собрино, Гамейро



Запасные: Доменек, Гедеш, Кондогбиа, Латорре, Ли Кан Ин, Мина, Солер



«Эспаньол»: Диего Лопес, Х. Лопес, Эрмосо, Давид Лопес, Росалес, Дардер, Рока, Гранеро, У Лей, Мелендо, Иглесиас



Запасные: Феррейра, Педроса, Хименес, А. Лопес, Мармоль, Пуадо, Семеду

Матч «Валенсия» — «Эспаньол» пройдёт на стадионе «Месталья». Начало встречи в 18:15 мск.

На сегодня «Валенсия», набрав 31 очко, занимает девятое место в турнирной таблице Примеры. «Эспаньол» (28) — 13-й.