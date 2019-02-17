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«Валенсия» — «Эспаньол»: Черышев сыграет в стартовом составе хозяев

«Валенсия» — «Эспаньол»: Черышев сыграет в стартовом составе хозяев
Футбол / Испания

Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Эспаньола» в матче 24-го тура чемпионата Испании, которые сыграют сегодня, 17 февраля.

В основе хозяев сыграет российский полузащитник Денис Черышев.

«Валенсия»: Нето, Васс, Гарай, Ронкалья, Гайя, Парехо, Коклен, Черышев, Ф. Торрес, Собрино, Гамейро

Запасные: Доменек, Гедеш, Кондогбиа, Латорре, Ли Кан Ин, Мина, Солер

«Эспаньол»: Диего Лопес, Х. Лопес, Эрмосо, Давид Лопес, Росалес, Дардер, Рока, Гранеро, У Лей, Мелендо, Иглесиас

Запасные: Феррейра, Педроса, Хименес, А. Лопес, Мармоль, Пуадо, Семеду

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