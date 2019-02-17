Стуани опубликовал фото из раздевалки «Жироны» после победы над «Реалом»

Форвард «Жироны» Кристиан Стуани опубликовал фотографию из раздевалки каталонского клуба после победы в матче 24-го тура испанской Примеры с «Реалом». Встреча, проходившая на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Стуани отметился голом в этом матче.

«Это — команда! +3 очка», — написал Стуани в «твиттере»

Запись можно посмотреть в «твиттере» форварда

«Жирона» прервала пятиматчевую победную серию «сливочных» в чемпионате Испании. У «Жироны» это первая победа в последних 11 встречах Примеры.

«Реал», набрав 45 очков, занимает третье место в турнирной таблице испанского первенства, «Жирона» (27) — на 15-м. В следующем, 25-м, туре Примеры «Жирона» будет принимать «Реал Сосьедад».