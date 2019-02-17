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Лукас Васкес: не стоит списывать «Реал» со счетов, в Примере ещё много матчей

Лукас Васкес: не стоит списывать «Реал» со счетов, в Примере ещё много матчей
Футбол / Испания

Форвард «Реала» Лукас Васкес прокомментировал результат матча 24-го тура испанской Примеры с «Жироной». Встреча, проходившая на «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. После этого поражения «Реал» опустился на третье место в турнирной таблице и отстал от лидирующей «Барселоны» на девять очков.

«Конечно, в Примере ещё ничего не решено. Не стоит списывать нас со счетов, впереди ещё много матчей. Подождём конца сезона.

Сегодня мы расстроены и раздражены. Но не стоит замыкаться на критике в адрес в команды», — приводит слова Васкеса El Chiringuito

«Реал», набрав 45 очков, занимает третье место в турнирной таблице испанского первенства, «Жирона» (27) — 15-я. В следующем туре испанской Примеры «Реал» сыграет в гостях с «Леванте».

«Реал» потерпел первое поражение в шести матчах Примеры, проиграв «Жироне»
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