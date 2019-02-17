Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Валенсия» — «Эспаньол». 17 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Аякс» одержал крупную победу в матче Эредивизии с НАК «Бредой»

«Аякс» одержал крупную победу в матче Эредивизии с НАК «Бредой»
Футбол / Прочие турниры

В матче 23-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» разгромил НАК «Бреду» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Обслуживал матч арбитр Симен Мюлдер.

Счёт был открыт на 38-й минуте, отличился Душан Тадич, который реализовал 11-метровый. В начале второго тайма преимущество амстердамского клуба удвоил Каспер Дольберг с передачи Хакима Зиеша. Через несколько минут игрок гостей Жерван Кастанир отправил мяч в свои ворота, доведя счёт до крупного. Четвёртый гол забил Тадич, оформив дубль. Точку в матче поставил ещё один автогол, на этот раз собственные ворота поразил Эрик Палмер-Браун.

После матча «Аякс», набрав 53 очка, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Эредивизии. НАК «Бреда» — на последнем, 18-м месте.

Нидерланды - Эредивизия. 22-й тур
17 февраля 2019, воскресенье. 14:15 МСК
Аякс
Амстердам
5 : 0
НАК Бреда
Бреда
1:0 – Тадич – 38 (пен), 2:0 – Дольберг – 53, 3:0 – Кастанир – 59 (автогол), 4:0 – Тадич – 67, 5:0 – Палмер-Браун – 71 (автогол)
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент