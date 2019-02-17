Ди Франческо: 10-й номер для Дзаньоло? 22-й ему тоже подходит

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от матча 24-го тура Серии А с «Болоньей». Наставник римлян признался, что его подопечным будет тяжело после встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (2:1).

«Мы потратили очень много сил в матче с «Порту», но мы действовали как команда, я доволен этим. Надеюсь, что та победа поможет нам, положит начало дальнейшим успехам.

В этом сезоне у нас были взлёты и падения. Теперь нам нужно свести к минимуму ошибки.

Дзаньоло на фланге? Я подумаю об этом. Участие Эль-Шаарави в матче под сомнением, он получил удар по бедру во время тренировки. Наверное, Дзаньоло сыграет на этой позиции.

Давайте не будем слишком давить на Дзаньоло. Футболка с 10-м номером? Считаю, что 22-й номер тоже ему подходит. Дзаньоло нужно дать время, чтобы он продолжал расти. Мы знаем, что у него большой потенциал, но ему ещё предстоит показывать его», — приводит слова ди Франческо Calciomercato.