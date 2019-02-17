Все голы и юбилейное удаление Серхио Рамоса в обзоре матча «Реал» — «Жирона»

«Реал» в матче 24-го тура испанской Примеры с «Жироной» потерпел сенсационное поражение. Мадридцы уступили на своём поле, хотя и открыли счёт в этой встрече.

На 24-й минуте Каземиро отличился после передачи Тони Крооса. После перерыва «Жирона» отыгралась благодаря голу Кристиана Стуани, который уругвайский форвард забил с пенальти. На 75-й минуте победный мяч провёл форвард гостей Кристиан Португес.

Матч «Реал» заканчивал в меньшинстве. В концовке капитан мадридцев Серхио Рамос получил красную карточку. Для Рамоса это удаление стало уже 20-м в матчах чемпионата Испании. Как сообщает Squawka, ни один игрок в истории Примеры не получал красных карточек больше, чем 32-летний капитан мадридцев. Во всех турнирах за карьеру Серхио получил 25 красных карточек в составе «Реала».

«Реал», набрав 45 очков, занимает третье место в турнирной таблице испанского первенства, «Жирона» (27) — 15-я.