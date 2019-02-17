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«Бордо» нанёс поражение «Тулузе», «Кан» и «Страсбург» сыграли вничью

«Бордо» нанёс поражение «Тулузе», «Кан» и «Страсбург» сыграли вничью
Футбол / Франция

«Бордо» одержал победу в матче 25-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой». Встреча, проходившая на стадионе «Матмут-Атлантик», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 2-й минуте «Бордо» вперёд вывел Тома Башич. Гости отыгрались на 70-й минуте, когда Янник Каюзак отправил мяч в ворота соперника. Но на 82-й минуте Джимми Бриан установил окончательный счёт.

«Бордо» после этой победы набрал 31 очко и вышел на 13-е место в турнирной таблице. «Тулуза» с 27 очками осталась на 15-й строчке.

Также в 25-м туре Лиги 1 «Кан» и «Страсбург» сыграли вничью. Соперники в этой встрече голов друг другу не забили. «Кан», сыграв вничью, смог прервать серию поражений, которая растянулась на 5 матчей.
«Кан» с 19 очками занимает 19-е место. «Страсбург», набрав 36 очков, — на 8-й строчке.

Франция - Лига 1. 25-й тур
17 февраля 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Кан
Кан
0 : 0
Страсбург
Страсбург
Франция - Лига 1. 25-й тур
17 февраля 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Бордо
Бордо
2 : 1
Тулуза
Тулуза
1:0 – Башич – 2, 1:1 – Каюзак – 70, 2:1 – Бриан – 82
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