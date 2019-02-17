«Боруссия» М вырвала ничью в матче с «Айнтрахтом» в Бундеслиге

Мёнхенгладбахская «Боруссия» сыграла вничью с «Айнтрахтом» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, проходившая во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена», завершилась со счётом 1:1.

«Айнтрахт» вышел вперёд в самой концовке первого тайма. На первой компенсированной минуте отличился Данни да Коста. От поражения гостей спас точный удар Дениса Закарии, полузащитник «Боруссии» забил на 82-й минуте.

«Боруссия» М после этой ничьей набрала 43 очка и укрепилась на третьей строчке в турнирной таблице Бундеслиги. Футболисты из Мёнхенгладбаха отстают от идущей второй «Баварии» на 5 очков и уступают лидирующей «Боруссии» Д 7 очков. «Айнтрахт» с 34 очками занимает шестую строчку.

В следующем туре Бундеслиги «Боруссия» примет «Вольфсбург», а «Айнтрахт» в гостях сыграет с «Ганновером».