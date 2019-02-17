Рамос вышел на пятое место в истории «Реала» по числу проведённых матчей

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос во встрече 24-го тура чемпионата Испании с «Жироной» (1:2) провёл 601-й матч за «Королевский клуб» и вышел на пятое место по этому показателю.

В матче Рамос был удалён на 90-й минуте, получив две жёлтые карточки.

Рамос догнал по количеству проведённых матчей Фернандо Йерро и Франсиско Хенто. Больше матчей за «Реал» провели только Сантильяна (645), Мануэль Санчис (710), Икер Касильяс (725) и Рауль (741).

32-летний Рамос перешёл в мадридский «Реал» в 2005 году из «Севильи». В нынешнем сезоне испанец сыграл в 24 матчах за «сливочных» в чемпионате Испании, забил 6 мячей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с «Королевским клубом» действует до лета 2020 года.