Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Вильярреал» — «Севилья». 17 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Валенсия» сыграла вничью с «Эспаньолом», Черышев отыграл весь матч

«Валенсия» сыграла вничью с «Эспаньолом», Черышев отыграл весь матч
Футбол / Испания

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Валенсия» сыграла вничью с «Эспаньолом» со счётом 0:0. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья». Матч обслуживал арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа, которому ассистировали Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес.

Матч прошёл с преимуществом хозяев, которые нанесли 13 ударов по воротам против пяти у соперника. Все 90 минут на поле провёл российский полузащитник Денис Черышев.

После матча «Валенсия», набрав 32 очка, вышла на восьмое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Эспаньол» (29) остался на 13-м месте.

В следующем туре «Валенсия» на выезде сыграет с «Леганесом». Матч состоится 24 февраля. «Эспаньолу» предстоит домашняя встреча с «Уэской», которая пройдёт 22 февраля.

Испания - Примера. 24-й тур
17 февраля 2019, воскресенье. 18:15 МСК
Валенсия
Валенсия
0 : 0
Эспаньол
Барселона
Удаления: нет – Хави Лопес, 90+5
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент