«Валенсия» сыграла вничью с «Эспаньолом», Черышев отыграл весь матч

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Валенсия» сыграла вничью с «Эспаньолом» со счётом 0:0. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья». Матч обслуживал арбитр Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа, которому ассистировали Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес.

Матч прошёл с преимуществом хозяев, которые нанесли 13 ударов по воротам против пяти у соперника. Все 90 минут на поле провёл российский полузащитник Денис Черышев.

После матча «Валенсия», набрав 32 очка, вышла на восьмое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Эспаньол» (29) остался на 13-м месте.

В следующем туре «Валенсия» на выезде сыграет с «Леганесом». Матч состоится 24 февраля. «Эспаньолу» предстоит домашняя встреча с «Уэской», которая пройдёт 22 февраля.