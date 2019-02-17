Вертонген: победа над «Боруссией» Д — в топ-3 моих лучших матчей за «Тоттенхем»

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген прокомментировал победу лондонцев в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:0). Вертонген стал автором результативной передачи и забил гол в этой встрече.

«Эта победа — одна из лучших за время моей карьеры в «Тоттенхэме». Наверное, поставил бы её в топ-3 своего списка.

На «Уэмбли» и на «Уайт Харт Лэйн» у нас были отличные вечера. Например, в прошлом сезоне мы победили «Реал» со счётом 3:1, но это было на групповой стадии. Все мы помним, что случилось дальше в матчах с «Ювентусом». Конечно, не хотим допустить этого вновь.

Добытый результат очень важен. Но я не считаю, что мы уже решили исход противостояния. Помню, как мы проиграли «Интеру» в гостях со счётом 0:3 в Лиге Европы и выбыли из турнира, хотя выиграли первый матч с преимуществом в три мяча. Не хотелось бы повторения этого», — приводит слова Вертонгена пресс-служба «Тоттенхэма».