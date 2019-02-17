Сиваков: если русские футболисты будут бояться белорусов, о чём вообще говорить?

Защитник сборной Беларуси Михаил Сиваков, выступающий за «Оренбург», прокомментировал информацию, что со следующего сезона белорусские футболисты перестанут считаться легионерами в России.



«Я читал информацию об изменении статуса белорусских игроков в РПЛ в интернете, но воспринял её спокойно. Официального решения сейчас ещё нет, хотя президенты двух стран и договорились. Лично для меня будет плюсом, если я не буду считаться легионером в России, тут лукавить не нужно. Поможет ли это РПЛ? В России много сильных местных игроков, если им бояться белорусов, то о чём вообще говорить? Не думаю, что лига Белоруссии перейдёт в Россию, а если лучшие игроки из белорусского чемпионата будут в РПЛ, то от этого выиграют обе стороны.



Благодарен ли я Лукашенко и Путину за это решение? Есть люди, которые принимают решения, а мы – футболисты, на это повлиять не можем. Если такое решение приняли, значит, оно чем-то продиктовано. У нас единое таможенное пространство, мы соседи, можно сказать братский народ. В этом есть плюсы и минусы. Кто-то боится наплыва белорусских футболистов, но я не думаю, что это произойдёт. Время покажет, пока официального решения ещё нет.

Что касается разговоров про объединение двух стран, то я немного далёк от политики. Я считаю себя белорусом и люблю свою страну, я патриот своей страны и горжусь тем, что белорус. Про объединение двух стран слышу впервые, поэтому что-то комментировать здесь тяжело. Посмотрим, как оно будет, это большая политика, там есть кому разбираться», — сказал Сиваков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.