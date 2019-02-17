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Венгер: «Арсеналу» будет не хватать Рэмси

Венгер: «Арсеналу» будет не хватать Рэмси
Футбол

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал решение полузащитника Аарона Рэмси перейти в «Ювентус» после окончания сезона. Ранее стало известно, что валлиец подписал предварительный контракт с туринским клубом. Летом хавбек станет свободным агентом, и «Ювентус» сможет подписать его бесплатно.

«Уход Рэмси станет потерей для «Арсенала». Думаю, что переход в «Ювентус» — довольно интересный вызов для него. Рэмси — игрок, который любит атаковать. Его главное преимущество — последний пас.

Думаю, что и Рэмси будет полезен «Ювентусу», это интересное приобретение», — цитирует Венгера Metro.

Валлийский футболист станет игроком туринской команды 1 июля 2019 года, когда истечёт его действующий контракт с английским клубом. Ранее появилась информация, что зарплата Рэмси в итальянском клубе составит более € 23 млн в год.

Перед переходом в «Ювентус» Рэмси отказал «Реалу» и «Барселоне»
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