Венгер: «Арсеналу» будет не хватать Рэмси

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал решение полузащитника Аарона Рэмси перейти в «Ювентус» после окончания сезона. Ранее стало известно, что валлиец подписал предварительный контракт с туринским клубом. Летом хавбек станет свободным агентом, и «Ювентус» сможет подписать его бесплатно.

«Уход Рэмси станет потерей для «Арсенала». Думаю, что переход в «Ювентус» — довольно интересный вызов для него. Рэмси — игрок, который любит атаковать. Его главное преимущество — последний пас.

Думаю, что и Рэмси будет полезен «Ювентусу», это интересное приобретение», — цитирует Венгера Metro.

Валлийский футболист станет игроком туринской команды 1 июля 2019 года, когда истечёт его действующий контракт с английским клубом. Ранее появилась информация, что зарплата Рэмси в итальянском клубе составит более € 23 млн в год.