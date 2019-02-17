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«Реймс» нанёс поражение «Ренну» и продлил серию без поражений до 8 матчей

«Реймс» нанёс поражение «Ренну» и продлил серию без поражений до 8 матчей
Футбол / Франция

«Реймс» в матче 25-го тура французской Лиги 1 с «Ренном» одержал убедительную победу. Встреча, проходившая на стадионе «Огюст Делоне II» в Реймсе, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Реймс» уже на 2-й минуте вывел вперёд Булайе Диа. В середине второго тайма точку в матче поставил Реми Уден.

Благодаря этой победе «Реймс» продлил серию без поражений, которая теперь составляет восемь матчей. Последний раз футболисты этого клуба терпели поражение в Лиге 1 в начале декабря, когда в матче 16-го тура Лиги 1 уступили «Тулузе».

«Реймс» набрал 38 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Лиги 1. «Ренн» с 36 очками занимает 11-е место.

Франция - Лига 1. 25-й тур
17 февраля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Реймс
Реймс
2 : 0
Ренн
Ренн
1:0 – Диа – 2, 2:0 – Уден – 68
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