Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Наполи» — «Торино». 17 февраля. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Кристал Пэлас» и «Суонси» вышли в четвертьфинал Кубка Англии

«Кристал Пэлас» и «Суонси» вышли в четвертьфинал Кубка Англии
Футбол / Англия

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Суонси Сити» разгромил «Брентфорд» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Суонси на стадионе «Либерти».

Счёт был открыт на 28-й минуте, отличился Олли Уоткинс, которому ассистировал Ниль Мопе. Однако во второй половине встречи гости пропустили четыре мяча. Сначала счёт сравнялся после того, как Люк Дэниэлс отправил мяч в собственные ворота. Затем «Суонси Сити» вывел вперёд Даниэль Джеймс. После этого счёт довёли до крупного Берсант Целина и Джордж Байерс.

В другом матче «Кристал Пэлас» на выезде победил «Донкастер Роверс» со счётом 2:0. Победу «орлам» принесли голы Джеффри Шлуппа с паса Луки Миливоевича, а также Максимилиана Мейера, которому ассистировал Эндрос Таунсенд.

Жеребьёвка четвертьфиналов Кубка Англии состоится 18 февраля.

Кубок Англии. 1/8 финала
17 февраля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Суонси Сити
Суонси
4 : 1
Брентфорд
Лондон
0:1 – Уоткинс – 28, 1:1 – Дэниэлс – 49 (автогол), 2:1 – Джеймс – 53, 3:1 – Целина – 66, 4:1 – Байерс – 90
Удаления: нет – Конса, 61
Кубок Англии. 1/8 финала
17 февраля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Донкастер Роверс
Донкастер
0 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 – Шлупп – 8, 0:2 – Мейер – 45+2
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент