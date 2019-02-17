«Кристал Пэлас» и «Суонси» вышли в четвертьфинал Кубка Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Суонси Сити» разгромил «Брентфорд» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Суонси на стадионе «Либерти».

Счёт был открыт на 28-й минуте, отличился Олли Уоткинс, которому ассистировал Ниль Мопе. Однако во второй половине встречи гости пропустили четыре мяча. Сначала счёт сравнялся после того, как Люк Дэниэлс отправил мяч в собственные ворота. Затем «Суонси Сити» вывел вперёд Даниэль Джеймс. После этого счёт довёли до крупного Берсант Целина и Джордж Байерс.

В другом матче «Кристал Пэлас» на выезде победил «Донкастер Роверс» со счётом 2:0. Победу «орлам» принесли голы Джеффри Шлуппа с паса Луки Миливоевича, а также Максимилиана Мейера, которому ассистировал Эндрос Таунсенд.

Жеребьёвка четвертьфиналов Кубка Англии состоится 18 февраля.