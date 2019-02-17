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Бензема: не собираюсь сходить с ума, ожидая звонка из сборной Франции

Бензема: не собираюсь сходить с ума, ожидая звонка из сборной Франции
Футбол / Евро-2020

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема сообщил, что он уже не ждёт вызова в сборную Франции.

«Не собираюсь сходить с ума в ожидании звонка из национальной команды. К тому же сейчас сборная Франции — это нечто другое: они чемпионы мира, новое поколение, молодые игроки, и они очень хороши. Я только желаю им всего наилучшего", — приводит слова Бензема AS со ссылкой на Téléfoot.

Напомним, что 31-летний Бензема не вызывается в сборную Франции с 2015 года, после того как появилась информация о его причастности к шантажу Матьё Вальбуэна неким видео с интимным содержанием.

Бензема провёл 81 матч за сборную Франции, в которых стал автором 27 забитых мячей. Летом 2018 года президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре заявил, что Бензема больше никогда не получит вызов в национальную команду.

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