Дзола: «Челси» выставит очень сильный состав на матч с «Манчестер Юнайтед»

Джанфранко Дзола, помощник главного тренера «Челси» Маурицио Сарри, рассказал о подготовке лондонцев к матчу 1/8 финала Кубка УЕФА с «Манчестер Юнайтед». По словам Дзолы, тренерский штаб планирует выставить сильнейший состав на матч.
«Хадсон-Одои входит в состав команды, ему даются шансы и игровое время. Немногие 18-летние футболисты получают время в топовых командах.
Что касается травмированных, нам ещё предстоит оценить состояние нескольких игроков. Возможно, будет готов Лофтус-Чик. Планируем выставить очень сильный состав в понедельник», — приводит слова Дзолы пресс-служба «Челси».
Матч 1/8 финала Кубка Англии с участием «Челси» и «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 18 февраля. Начало — в 22:30 мск.
Дзола: не согласен, что Хадсон-Одои получает мало игрового времени в «Челси»