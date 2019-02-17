Гол Найнгголана помог «Интеру» обыграть «Сампдорию» в Серии А

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Интер» победил «Сампдорию» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матч арбитр Даниэле Довери.

Счёт был открыт на 73-й минуте, отличился Данило Д'Амброзио. Через несколько минут равновесие восстановил Маноло Габбьядини. Но вскоре «Интер» вновь вышел вперёд благодаря голу Раджи Найнгголана, которому ассистировал Милан Шкриньяр.

После матча «Интер», набрав 46 очков, продолжает занимать третье место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Сампдория» (33) осталась на 10-м месте.

В следующем туре «Интер» в выездном матче сыграет с «Фиорентиной». «Сампдории» предстоит домашний матч с «Кальяри». Оба матча состоятся 24 февраля.