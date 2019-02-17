«Байер» нанёс поражение «Фортуне» перед ответным матчем ЛЕ с «Краснодаром»

«Байер» одержал победу в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Фортуной». Встреча, проходившая в Леверкузене, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Байер» вышел вперёд на 18-й минуте после точного удара Кая Хаверца. В середине второго тайма итоговый счёт установил Леон Бэйли.

Для «Байера» эта победа стала четвёртой подряд в Бундеслиге. Футболисты из Леверкузена набрали 36 очков и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии. «Фортуна» с 25 очками занимает 12-е место.

В следующем туре Бундеслиги «Байер» сыграет в гостях с дортмундской «Боруссией», а «Фортуна» будет принимать «Нюрнберг». До этого леверкузенцы проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром». Первая встреча завершилась со счётом 0:0.