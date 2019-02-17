Верратти продлит контракт с «ПСЖ» и будет получать более € 10 млн в год

«ПСЖ» договорился о продлении контракта с итальянским полузащитником Марко Верратти. Об этом сообщает Paris United.

По данным источника, новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2024 года. Зарплата итальянца составит более € 10 млн в год. Нынешний контракт хавбека с «ПСЖ» действителен до лета 2021 года.

26-летний Верратти перешёл в «ПСЖ» летом 2012 года из «Пескары». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне итальянец принял участие в 15 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором одной результативной передачи. Также на его счету шесть матчей в Лиге чемпионов.

В составе «ПСЖ» Верратти пять раз становился чемпионом Франции, а также по пять раз выигрывал Суперкубок Франции и Кубок лиги. Кроме того, он четырежды завоевал Кубок Франции.