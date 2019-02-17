Три гола за 5 минут — в обзоре матча «Интер» — «Сампдория»

В матче 24-го тура чемпионата Италии «Интер» победил «Сампдорию» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

На 73-й минуте счёт открыл Данило Д'Амброзио, который замкнул прострел Ивана Перишича. Через две минуты счёт сравнял Маноло Габбьядини, воспользовавшись неразберихой в штрафной «Интера». Но уже на 78-й минуте «Интер» вновь вышел вперёд, отличился Раджа Найнгголан, забивший гол ударом из-за пределов штрафной площади.



Набрав 46 очков, «Интер» по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Сампдория» (33) осталась на 10-м месте.



В следующем туре «Интер» на выезде встретится с «Фиорентиной», а «Сампдория» в домашнем матче сыграет с «Кальяри». Оба матча состоятся 24 февраля.