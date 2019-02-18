Спаллетти: думаю, что Икарди также рад победе, как и все мы

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти после матча 24-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:1) прокомментировал присутствие на стадионе нападающего Мауро Икарди.

«Я оценил появление Икарди на стадионе, но был бы более признателен, если бы он пришёл в раздевалку, чтобы отпраздновать победу вместе с командой. Это очень важная победа для нас, а Икарди является частью команды. Думаю, что он также рад победе, как и все мы.

Мы хотим вернуться к нормальной ситуации. В команде, в раздевалке все только об этом и говорят.

Икарди нужно сделать ещё несколько шагов — прийти в раздевалку, чтобы стать частью заслуженной группы игроков, которые с гордостью носят футболку такого клуба, как «Интер», — приводит слова Спаллетти Football Italia.