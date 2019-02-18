Филипенко: кое-где в туалет нормально не сходишь — реалии белорусского футбола

Защитник БАТЭ Егор Филипенко, ранее выступавший за московский «Спартак», назвал главные проблемы белорусского футбола.

«Основная проблема одна — деньги. По инфраструктуре высшая лига Беларуси — это российская ФНЛ или даже ниже. Понимаете, вот 21 февраля мы будем играть на великолепном «Эмирейтс», а потом вернёмся в родную лигу… Особенно «приятно» было ездить к «Нафтану» в Новополоцк. Там раздевалки ужасные, тесные, вместо туалета – очко, горячей воды практически никогда нет. Ну вот скажите, что, это всё сложно было исправить? Годами ничего не менялось, но сейчас эта команда уже в первой лиге.

У нас есть 2-3 хороших стадиона, есть неплохие арены в областных городах, но они не футбольные — как школьные будто, не соответствующие даже уровню чемпионата Беларуси. Ещё эти газоны искусственные.

Понимаю, что затраты серьёзные нужны, но, если хотим развивать футбол, так дальше продолжаться не может», — сказал Филипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

Полное интервью с Егором Филипенко читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.