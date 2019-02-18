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Филипенко: в России и Беларуси люди иногда озлобленны, любят втоптать в грязь

Филипенко: в России и Беларуси люди иногда озлобленны, любят втоптать в грязь
Футбол / Прочие турниры

Защитник БАТЭ Егор Филипенко, который ранее выступал за «Спартак», рассказал о собственном самосознании. Футболист посетовал на озлобленность россиян и белорусов.

«В голове я скорее европеец. Но мне тяжело оценивать, потому что живу хорошо. Есть хорошая зарплата, любимая семья, возможности – играю в футбол и ни в чём не нуждаюсь. Но я патриот на сто процентов, люблю свою страну и не представляю свою жизнь в другом месте.

Мне кажется, что в России и Беларуси, возможно, из-за климата, непростой жизни, тяжёлой работы — человек иногда озлоблен. Не может или не умеет радоваться чужим успехам и, напротив, любит втоптать в грязь, если кто-то более-менее известный оступился.

Оскорбляли ли меня? В лицо — нет, на сайте ж проще написать. Обыграли кого-то — «случайно, всё равно лохи». Проиграли — «уроды, гнать всех надо». Мне не то чтобы обидно, просто грустно от людской злобы и желания бросаться говном», — сказал Филипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

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