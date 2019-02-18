Филипенко: отменят лимит – и у пацанов будет больше шансов заиграть в России

Бывший защитник «Спартака» Егор Филипенко, в настоящее время выступающий за БАТЭ, прокомментировал ситуацию, в которой он считался легионером в чемпионате России, несмотря на существующее объединённое государство России и Беларуси.

Ранее сообщалось, что со следующего сезона белорусские футболисты перестанут считаться легионерами в России.

«А что обижаться? Я – белорус, люблю свою страну, выступаю за сборную. Тем более всё это, как я понимаю, делается для развития российских молодых футболистов. Например, если какой-то клуб пригласит белоруса, не легионера, а, скажем, меня, 30-летнего, то будет занята позиция молодого местного парня. С другой стороны, когда ты в России, когда ты играешь с лимитом – тебя боготворят, но ты приезжаешь туда и понимаешь, что вот он – новый уровень. У себя на родине ты царь и бог, а там никто. Хорошо, что лимит отменяют с лета – у пацанов будет больше шансов заиграть в России. Меня всё это вообще не особо парит», — сказал Филипенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.