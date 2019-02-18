«Рубин» выплатил Джанаеву долг в размере 35 млн рублей

Казанский «Рубин» выплатил долг бывшему голкиперу команды Сослану Джанаеву. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По данным источника, российский клуб выплатил голкиперу 35 млн рублей. Ранее сообщалось, что «Рубин» и Джанаев досрочно расторгли контракт, который действовал до лета 2020 года.

В декабре Джанаев отказался тренироваться с командой из-за не выплаты зарплаты, а затем не полетел на сбор клуба в Турцию.

31-летний Джанаев перешёл в «Рубин» летом 2017 года из «Ростова» на правах свободного агента. За казанский клуб он провёл 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов. В восьми матчах голкипер оставил ворота в неприкосновенности.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Джанаев близок к переходу в «Урал».