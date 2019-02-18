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Маротта: «Интер» сделает Икарди предложение о продлении контракта

Маротта: «Интер» сделает Икарди предложение о продлении контракта
Футбол / Италия

Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о желании продлить контракт с нападающим Мауро Икарди, который ранее был лишён капитанской повязки за нехватку лидерских качеств и нежелание повлиять на супругу, Ванду Нару, которая также является агентом футболиста.

«Переговоры о продлении контракта с Икарди будут, мы сделаем ему предложение. В ближайшее время мы сделаем предложение о продлении, как и обещали Ванде», — приводит слова Маротты Le10sport.

Ранее сообщалось, что «Интер» не сумел договориться с Нарой о продлении контракта Икарди. В связи с этим клуб готов продать его за € 80-90 млн.

В нынешнем сезоне 25-летний Икарди провёл 20 матчей в чемпионате Италии, забил девять мячей и отдал две результативные передачи.

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