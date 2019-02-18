Промах Милика и сейвы Сиригу — в видеообзоре матча «Наполи» — «Торино»

«Наполи» сыграл вничью в матче 24-го тура итальянской Серии А с «Торино». Встреча, проходившая в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», завершилась со счётом 0:0. В компенсированное время второго тайма был удалён полузащитник «Наполи» Маркес Аллан, получивший вторую жёлтую карточку.

После этой ничьей «Наполи» набрал 53 очка. Неаполитанцы не могут выиграть уже второй матч подряд в Серии А, ранее они сыграли вничью с «Фиорентиной» (0:0). «Наполи» занимает второе место, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 13 очков. «Торино» набрал 35 очков, туринский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Серии А.

В следующем туре «Наполи» сыграет в гостях с «Пармой», а «Торино» будет принимать «Аталанту». До этого «Наполи» проведёт ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Цюрихом». В первой встрече «Наполи» победил в гостях со счётом 3:1.

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