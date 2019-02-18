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Принц Саудовской Аравии не собирается покупать «Манчестер Юнайтед»

Принц Саудовской Аравии не собирается покупать «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман не собирается приобретать «Манчестер Юнайтед, сообщил в своём «твиттере» министр информации арабской странны Турки аль-Шаббана. Ранее появились данные о заинтересованности принца в покупке клуба за £ 3,8 (€ 4,3) млрд,

«Новость о том, что принц Мухаммед бин Салман, хотел приобрести «Манчестер Юнайтед» была полностью ложной. Клуб провёл встречу с государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, чтобы обсудить возможность спонсорства. Сделка не состоялась», — написал министр информации.

«Манчестер Юнайтед» после 26 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От лидирующих «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» подопечные Уле-Гуннара Сульшера отстают на 14 очков.

Источник: принц Саудовской Аравии может купить «МЮ» за £ 3,8 млрд
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