Сенников: «Краснодар» не надо хоронить, команда в состоянии забить в Леверкузене

Бывший футболист форвард сборной России Дмитрий Сенников высказал мнение о шансах российских команд в 1/16 финала Лиги Европы. В первой игре «Зенит» уступил в гостях «Фенербахче» со счётом 0:1, а «Краснодар» дома сыграл вничью с «Байером» (0:0).

«Думаю, шансы остаются у обеих команд. Это главное. Не открою Америки, «Зениту» должны помочь болельщики. Счёт 0:1 не очень простой. Мне кажется, важно не пропустить. Три гола в своём нынешнем состоянии «Зенит» вряд ли уже забьёт. При этом забить один-два мяча туркам — задача выполнимая. «Краснодар» не стоит хоронить. Повторюсь, команда умеет атаковать и один мяч в Леверкузене забить в состоянии. Думаю, «быки» сыграют на контратаках. За неделю наши команды должны добрать кондиций. В то же время их соперники проводили серьёзные матчи в своих чемпионатах и могут не успеть восстановиться. Хотя не будем делать на этом акцент.

Однозначно «Краснодар» получит серьёзное усиление. Должны вернуться в состав Кристиан Рамирес и Юрий Газинский, пропускавшие первую игру из-за дисквалификации. Это опытные люди, они давно находятся в команде, «вмонтированы» в игру. У «Зенита»? Даже не знаю, кто реально может усилить игру. Новым игрокам нужно какое-то время на адаптацию. Я бы не сказал, что Ракицкий и Барриос целостно смотрелись в командной игре. Хотя это качественные игроки. Основная проблема, которая обозначилась после игры в Стамбуле, что никто не может заменить Паредеса в центре поля", — цитирует Сенникова «Спорт уик-энд».