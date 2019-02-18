Левашов: Дзюба заиграл бы в любом чемпионате

Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов поделился мнением о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе, который выступал за «канониров» на правах аренды весной 2018 года.

«Артём классный, мне он очень нравится. Не поладить с ним нереально. Если есть шанс кого-то притравить — притравит! Всех подряд, никого не щадил. Но я с партнёрами общаюсь только на поле, а так у меня много друзей вне футбола.

Мы знали, что Дзюба — арендованный игрок. Да и Артём представлял, что он тут только на два-три месяца. Мотивировал часто — может, не как перед Хорватией на чемпионате мира, но примерно так: «Мы вместе, мы команда. Сейчас их порвём!»

Претензии Дзюбе за гол Паредеса прямым ударом с углового? Артём и сам признавал, что должен был выбить тот мяч. Сначала я был немного растерян, как так вообще получилось. Мне никто претензий не предъявлял за этот гол. А на разборе Божович спросил Дзюбу, почему он не вынес. Артём сказал, что сам не понимает.

Заиграл бы он в АПЛ? Да в любом чемпионате. Почему нет? Всегда считал его отличным игроком. Он готов и физически, и технически», — цитирует Левашова Sport24.