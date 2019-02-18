Кафу: Винисиус Жуниор – не Криштиану, между ними большая разница

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу поделился мнением о 18-летнем соотечественнике Винисиусе Жуниоре, выступающем за мадридский «Реал».

«То, что делает Винисиус, меня не удивляет, поскольку мы знали о его потенциале. Он — не Криштиану Роналду, между ними большая разница, так как Криштиану вошёл в историю с «Реалом» и сборной Португалии. Однако у Винисиуса есть всё, чтобы сотворить другую историю с «Реалом».

Он должен быть сосредоточен на футболе, иметь приверженность и амбиции. Великие футболисты всегда должны показывать больше, чем от них ожидают, и не терять концентрацию. Но бразильские игроки привыкли брать на себя ответственность, особенно в таких клубах, как «Реал», –цитирует Кафу Marca.

В 13 матчах чемпионата Испании на счету Винисиуса два гола и результативная передача.