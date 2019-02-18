Гаджиев: в «Зените» возможно использование Дзюбы и Азмуна одновременно

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказал мнение по поводу перспектив нападающего Сердара Азмуна в «Зените».

«Вы знаете, тренеры учитывают потенциал игрока, но предпочитают ставить того, кто на сегодняшний день сильнее. Результат нужен каждый раз, каждый день. Всё зависит от того, насколько будет прибавлять Азмун. Многое будет зависеть от того, как у него будет складываться игра. На оперативном просторе, может быть, Азмун более полезен, потому что обладает более высокой скоростью. Но в команде возможно использование Дзюбы и Азмуна одновременно.

При этом вовсе не обязательно присутствие иранца на передней линии. Дзюба очень хорошо цепляется за мячи, а Азмун может атаковать с разбега — это тоже вариант. Наверняка Семак может рассматривать вариант, когда Сердар может сыграть флангового нападающего, его скорость там может быть актуальной. Вариантов в атаке много, уверен, тренеры «Зенита» сумеют разобраться. При этом отмечу, что хороших форвардов много не бывает", — цитирует Гаджиева «Спорт уик-энд».